Посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешское посольство в РФ больше не сможет нанимать на работу российских граждан. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности - нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство - нет", - сказала она.