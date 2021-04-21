В 2020 году Китай занял первое место в мире по числу казней - Amnesty International
11:20 21.04.2021 Источник: Интерфакс
Китай занимает первое место в мире по числу смертных казней в 2020 году, сообщила в среду международная неправительственная организация Amnesty International.
"В 2020 году большинство известных казней были в Китае, Иране, Египте и Саудовской Аравии - в этом порядке", - говорится в докладе организации.
Amnesty International отмечает, что настоящий масштаб казней в Китае оценить нельзя, потому что эти данные скрыты. Казнят в КНР с помощью смертельной инъекции.
В целом число казней в мире в прошлом году снизилось. Организация зарегистрировала по меньшей мере 483 казни в 18 странах, что на 26% меньше, чем в 2019 году.
Число смертных приговоров тоже уменьшилось - с 2307 в 2019 году до 1477 в 2020-м. Всего в мире в прошлом году насчитывалось 28 тыс. 567 человек, приговоренных к смерти.
За исключением Китая, 88% казней в 2020 году пришлось на четыре страны: Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию. На Ближнем Востоке по числу казней по-прежнему лидирует Иран. В стране в 2020 году привели в исполнение 246 смертных приговоров. В соседнем Ираке число казней выросло более чем в два раза. Это связано с тем, что суды были закрыты из-за пандемии.
В Египте в прошлом году казнили в три раза больше заключенных, чем в 2019-м, а в Саудовской Аравии, наоборот, на 85% меньше. Как пишет агентство Associated Press, в королевстве перестали казнить за преступления, связанные с наркотиками, а также отменили смертный приговор для несовершеннолетних.
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