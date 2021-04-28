Япония должна извиниться за свое решение о сбросе воды с "Фукусимы-1" - МИД КНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония должна принести свои извинения и отозвать неверное решение о сбросе в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В понедельник Чжао Лицзянь в своем "Твиттере" опубликовал запись, сопроводив ее двумя изображениями - оригиналом знаменитой гравюры "Большая волна в Канагаве" и ее измененным вариантом, на котором в лодках видны люди в костюмах химической защиты, выливающие в океан радиоактивную воду, что является отсылкой к ситуации вокруг готовящегося сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Чжао Лицзянь отметил, что, "если бы автор оригинальной работы Кацусика Хокусай был сейчас жив, он бы тоже был крайне обеспокоен японской радиоактивной водой". В среду глава японского МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Япония заявит протест китайской стороне за карикатуру на знаменитую гравюру.

"Вы спросили, удалю ли я свое сообщению и извинюсь? Возможно, вы заметили, что я закрепил свое сообщение на самом верху страницы [в "Твиттере"]. Изображение (карикатура - прим. ТАСС) отражает призыв народа. Японское правительство - вот кто должен отозвать неправильное решение и извиниться", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Как отметил дипломат, карикатура демонстрирует, что граждане Китая обеспокоены и недовольны односторонним решением правительства Японии избавиться от "загрязненной воды" путем ее сброса в океан. По его словам, на протяжении многих дней мир протестует против решения Японии, однако власти этой страны делают вид, что не замечают этого. "В таком случае почему японские власти так возмущены этой картинкой? Они должны прислушаться к оппозиции в лице людей по всему миру, встретиться лицом к лицу со своей ответственностью, полностью выполнять свои обязательства и отменить свое неправильное решение", - резюмировал Чжао Лицзянь.