Неспособность властей обеспечить больницы кислородом суд в Индии назвал "геноцидом"

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что нехватка медицинского кислорода в больницах, приведшая к многочисленным смертям пациентов с коронавирусной инфекцией, - это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом. Как сообщает в среду телеканал Эн-ди-ти-ви, коллегия высокого суда этого города (в 2018 году город Аллахабад был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название) на фоне большого общественного резонанса приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу летальных исходов, связанных с нехваткой кислорода в медучреждениях.



"Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода", - цитирует телеканал мнение судей Аллахабада.



"Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?" - задают вопрос судьи.



Ранее 22 апреля высокий суд Дели призвал правительство страны "умолять, одалживать, красть, импортировать" кислород, но "найти способ помочь гражданам дышать".





