Неспособность властей обеспечить больницы кислородом суд в Индии назвал "геноцидом"
09:40 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода", - цитирует телеканал мнение судей Аллахабада.
"Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?" - задают вопрос судьи.
Ранее 22 апреля высокий суд Дели призвал правительство страны "умолять, одалживать, красть, импортировать" кислород, но "найти способ помочь гражданам дышать".
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