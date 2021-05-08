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Глава ЕК считает, что вместо отмены патентов на вакцины от COVID-19 надо вложиться в расширение производства

18:37 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не даст дополнительных доз препаратов против коронавируса как минимум до следующего года, поэтому лучше инвестировать в расширение производственных мощностей. Об этом заявила в субботу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), которую транслировала пресс-служба Европейского совета.

"Мы готовы к этой дискуссии, но необходимо иметь полную картину. Это не даст новых доз вакцины в течение месяцев, как минимум до следующего года. Мы считаем более эффективным [подходом] инвестиции в расширение производственных возможностей для создания вакцин", - заявила она.

Глава Еврокомиссии также призвала к ликвидации ограничений на экспорт вакцин и созданию более справедливых механизмов их распределения между государствами мира.

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