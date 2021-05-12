Более тысячи ракет выпущено из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов - армия
09:00 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1 000 ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа с начала обстрелов, заявила в среду Армия обороны Израиля.
"850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа", - приводит Седьмой канал израильского телевидения слова представителя армии.
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