Более тысячи ракет выпущено из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов - армия

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 000 ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа с начала обстрелов, заявила в среду Армия обороны Израиля.

"850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа", - приводит Седьмой канал израильского телевидения слова представителя армии.