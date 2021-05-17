Израиль подвергся наибольшему числу ракетных обстрелов за всю его историю - Цахал
09:20 17.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Военные Израиля заявили, что страна подверглась наибольшему числу ракетных обстрелов за всю ее историю. За неделю палестинцы из сектора Газа выпустили 3100 ракет, сообщается в «Твиттере» армии Израиля.
Военные отмечают, что часть ракет взорвалась на территории самого палестинского анклава, многие ракеты были перехвачены. В Израиле погибли 10 человек. Палестинская сторона заявила, что жертв более 200. В Израиле подчеркивают, что группировка ХАМАС сознательно размещает свои военные объекты, которые становятся целью ответных ударов, в опасной близости от жилых домов, школ и больниц. Эхо Москвы
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