Израиль подвергся наибольшему числу ракетных обстрелов за всю его историю - Цахал

09:20 Источник: Эхо Москвы

Военные Израиля заявили, что страна подверглась наибольшему числу ракетных обстрелов за всю ее историю. За неделю палестинцы из сектора Газа выпустили 3100 ракет, сообщается в «Твиттере» армии Израиля.

Военные отмечают, что часть ракет взорвалась на территории самого палестинского анклава, многие ракеты были перехвачены. В Израиле погибли 10 человек. Палестинская сторона заявила, что жертв более 200. В Израиле подчеркивают, что группировка ХАМАС сознательно размещает свои военные объекты, которые становятся целью ответных ударов, в опасной близости от жилых домов, школ и больниц. Эхо Москвы