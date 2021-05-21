«Роснефть» выиграла иск у телеканала «Дождь» о защите деловой репутации
22:25 21.05.2021
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Роснефти» к телеканалу «Дождь» о защите деловой репутации. Иск касался новости о возможном выделении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру проекта «Восток Ойл». Новость была написана по заметке агентства Bloomberg. В марте «Роснефть» опровергла данную информацию, назвав ее ложной. В компании отмечали, что финансовая модель проекта не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования.
По решению суда «Дождь» должен удалить фрагмент из новости и опубликовать опровержение. Аналогичные иски были поданы «Роснефтью» к Bloomberg и «Эху Москвы».
В разные периоды «Роснефть» выигрывала иски о защите деловой репутации у таких изданий, как РБК, «Ведомости», Forbes. Кроме того, издания Bloomberg, Reuters, Коммерсант, Интерфакс, bbc, РБК по мировому соглашению с нефтяной компанией корректировали заметки, устраняя ложно опубликованную информацию.
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комментарии(1)
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Никита 22:36 21.05.2021
И правильно! Свою честь надо отстаивать! Дождь уже давно не вызывает доверия. Ложь и провокации вот что они могут.
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