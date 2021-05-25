Два ребенка погибли, еще двое пострадали в результате пожара дагестанском Избербаше
13:20 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два ребенка погибли, еще двое детей пострадали и доставлены в реанимацию после пожара в одной из квартир дома в Избербаше (Республика Дагестан), сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
"В Избербаше горела квартира на 5-м этаже многоквартирного дома. В квартире находились 4 ребенка, самому маленькому - 3 года, самому взрослому - 8. Два ребенка погибли - девочка 3-х лет и мальчик 7 лет. Двое детей спрыгнули на одеяло, находятся в реанимации", - сказали в пресс-службе.
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