Андрей Воробьев открыл выставку о подвиге врачей и священнослужителей «Врачеватели душ и телес»

18:32

Фото пресс-службы правительства Московской области

Губернатор Московской областиоткрыл выставку «Врачеватели душ и телес» в музее Православного просветительского центра «Усово-Спасское» в Одинцовском городском округе. Она отражает подвиги врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий, неурожаев. В коллекции – уникальные артефакты, документы, личные вещи ее героев. Экспозиция будет работать до 20 сентября. Открытие выставки прошло совместно с председателем наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»и епископом Красногорским и Одинцовским

«Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, цель, смысл – как раз показать именно эту добродетель, милосердие. Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в «красных зонах», и в реанимациях. Также было много десятилетий и веков назад», – сказал Андрей Воробьёв.

«Мы сейчас активно работаем над созданием туристского кластера в Императорском имении «Ильинское-Усово». Это пересекается с темой нашей сегодняшней выставки. Мы посвящаем ее также нашим врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты, рисковать своей жизнью. То же самое делали и полковые священники, за те же идеалы из любви к ближнему и Богу страдали священнослужители. Выставка станет частью просветительских проектов Московской области», – сказала Анна Громова.

Экспозиция приурочена в том числе и к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне – за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. В экспозиции впервые представлены уникальные предметы, принадлежавшие ему, среди которые дар Николая ll – икона Божией Матери Феодоровская.