0
0
69
НОВОСТИ

Андрей Воробьев открыл выставку о подвиге врачей и священнослужителей «Врачеватели душ и телес»

18:32 29.05.2021

подмос.jpeg
Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл выставку «Врачеватели душ и телес» в музее Православного просветительского центра «Усово-Спасское» в Одинцовском городском округе. Она отражает подвиги врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий, неурожаев. В коллекции – уникальные артефакты, документы, личные вещи ее героев. Экспозиция будет работать до 20 сентября. Открытие выставки прошло совместно с председателем наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой и епископом Красногорским и Одинцовским Фомой.

«Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, цель, смысл – как раз показать именно эту добродетель, милосердие. Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в «красных зонах», и в реанимациях. Также было много десятилетий и веков назад», – сказал Андрей Воробьёв.

«Мы сейчас активно работаем над созданием туристского кластера в Императорском имении «Ильинское-Усово». Это пересекается с темой нашей сегодняшней выставки. Мы посвящаем ее также нашим врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты, рисковать своей жизнью. То же самое делали и полковые священники, за те же идеалы из любви к ближнему и Богу страдали священнослужители. Выставка станет частью просветительских проектов Московской области», – сказала Анна Громова.

Экспозиция приурочена в том числе и к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне – за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. В экспозиции впервые представлены уникальные предметы, принадлежавшие ему, среди которые дар Николая ll – икона Божией Матери Феодоровская.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 29.05.2021
Минцифры объявило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика
0
21
18:30 29.05.2021
СК не стал возбуждать дело против полицейского, ударившего женщину в живот на акции в поддержку Навального - правозащитник
0
77
18:00 29.05.2021
Руанда приняла признание Парижем ответственности за геноцид в стране - президент Кагаме
0
115
17:30 29.05.2021
Чехию покинули попавшие под сокращение 54 сотрудника посольства РФ
0
190
17:12 29.05.2021
В Госдуме поддержали предложение депутата Романа Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве
0
184
17:00 29.05.2021
Общение Путина и Лукашенко продолжается в субботу в Сочи - Песков
0
249
16:00 29.05.2021
Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"
0
234
15:12 29.05.2021
Инга Юмашева: Запрет суррогатного материнства для иностранцев будет полезен с точки зрения демографии
0
323
15:00 29.05.2021
Афганистан готов покупать вооружения и военную технику у России - посол в Москве
0
343
14:00 29.05.2021
Фотографы с животными могут работать только на пляжах, где нельзя купаться - МЧС
0
378

Возврат к списку