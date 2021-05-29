Андрей Воробьев открыл выставку о подвиге врачей и священнослужителей «Врачеватели душ и телес»
18:32 29.05.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, цель, смысл – как раз показать именно эту добродетель, милосердие. Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в «красных зонах», и в реанимациях. Также было много десятилетий и веков назад», – сказал Андрей Воробьёв.
«Мы сейчас активно работаем над созданием туристского кластера в Императорском имении «Ильинское-Усово». Это пересекается с темой нашей сегодняшней выставки. Мы посвящаем ее также нашим врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты, рисковать своей жизнью. То же самое делали и полковые священники, за те же идеалы из любви к ближнему и Богу страдали священнослужители. Выставка станет частью просветительских проектов Московской области», – сказала Анна Громова.
Экспозиция приурочена в том числе и к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне – за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. В экспозиции впервые представлены уникальные предметы, принадлежавшие ему, среди которые дар Николая ll – икона Божией Матери Феодоровская.
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