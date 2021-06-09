Координатор «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах
15:59 09.06.2021
|Фото пресс-службы ОНФ
Олег Леонов обратил внимание, что действия властей Санкт-Петербурга прямо противоречат экспертному мнению, сформированному на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт», состоявшемуся 8 июня на площадке Общероссийского народного фронта. Там представители Минтранспорта, ГИБДД, МАДИ и общественных организаций пришли к консенсусу, что средства индивидуальной мобильности – не развлечение, а важный транспортный инструмент жителя современного мегаполиса. При этом контролировать безопасность водителей и окружающих могут компании-операторы. Власти же обязаны создать удобную инфраструктуру, разделив потоки пешеходов и микротранспорта.
Напомним, в Петербурге после серии обысков перестали работать сервисы по прокату электросамокатов. Повышенное внимание властей к этому виду транспорта возникло после того, как в городе в нескольких ЧП пострадали в том числе дети.
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