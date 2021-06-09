Координатор «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

15:59

Фото пресс-службы ОНФ

Прекращать в мегаполисе работу сервисов аренды электросамокатов – неправильно, заявил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, комментируя решение властей Санкт-Петербурга остановить работу подобных пунктов в Северной столице. По его словам, руководители Санкт-Петербурга пошли по привычному пути кнута без пряника. «Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение, - заявил Леонов. - Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер. Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя и все. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень».

Олег Леонов обратил внимание, что действия властей Санкт-Петербурга прямо противоречат экспертному мнению, сформированному на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт», состоявшемуся 8 июня на площадке Общероссийского народного фронта. Там представители Минтранспорта, ГИБДД, МАДИ и общественных организаций пришли к консенсусу, что средства индивидуальной мобильности – не развлечение, а важный транспортный инструмент жителя современного мегаполиса. При этом контролировать безопасность водителей и окружающих могут компании-операторы. Власти же обязаны создать удобную инфраструктуру, разделив потоки пешеходов и микротранспорта.

Напомним, в Петербурге после серии обысков перестали работать сервисы по прокату электросамокатов. Повышенное внимание властей к этому виду транспорта возникло после того, как в городе в нескольких ЧП пострадали в том числе дети.