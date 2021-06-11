Потребление газа в РФ к 2025 г. увеличится на 7,5% на фоне роста газификации

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газификация российских регионов в ближайшие пять лет позволит увеличить объемы потребления газа на внутреннем рынке на 18,6 млрд куб. м, или на 7,5% в сравнении с текущими объемами. Об этом сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции.

"По предварительным оценкам, мы их делали, при реализации программы пятилетней увеличение потребления газа в стране будет 18,6 млрд куб. м газа приблизительно. Это около 7,5%, если считать от текущего ежегодного объема реализации газа", - сказал он.

По словам Густова, в настоящее время потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м. Доля "Газпром межрегионгаза" в общей реализации природного газа в России по итогам 2020 года составила 72%.

Густов отметил, что несмотря на ожидаемый рост потребления газа на внутреннем рынке, "Газпром межрегионгаз" планирует сохранить текущую долю на рынке в среднесрочной перспективе на уровне 70-72%, "потому что остальную долю занимают независимые поставщики газа".

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд руб., из которых 128 млрд руб. будет выделено на 2021 год.