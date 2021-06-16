Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике московских властей
15:37 16.06.2021
Власти Москвы в последние годы постоянно делают «экологический акцент» в городской политике, уверен генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «В политике мэрии в последнее время происходило постепенное усиление «экологического акцента». Недаром Сергей Собянин напомнил о масштабных планах в сфере озеленения города, создания новых скверов и парков, - констатирует эксперт. - Для «Единой России» подобная повестка - выигрышная тема для работы как с базовым электоратом, например, представителями старших возрастных групп, так и с колебавшимися избирателями, в том числе молодыми семьями. По сути, с теми же целями «города вокруг человека» пересекается и политика мэрии в сфере безопасности».
По словам Орлова, Сергей Собянин накануне выборов предложил столице комплексную программу развития, опираясь на уже созданную за период его работы в регионе инфраструктуру. «XXVI конференция Московского городского отделения «Единой России» стала весьма показательной: обозначены приоритеты Москвы в начинающийся компании. Мэр Москвы Сергей Собянин представил условный «московский отчет», анализ ситуации в городе, роль в ее развитии «Единой России» и планы по развитию региона. Мэр подчеркнул роль «Единой России» в принятии антикризисных мер, направленных на оказание помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии», - говорит политолог.
Эксперт также обращает внимание, что Собянин подтверждает: в условиях пандемии городские власти нацелены на скорейшее снятие ограничительных мер. «Эти заявления подтверждаются не только практикой работы городских властей по противодействию эпидемиологическим рискам, но и экономической политикой, реализуемой мэрией», - говорит аналитик.
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