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НОВОСТИ

Две мятежные провинции на юге Судана получили автономию

16:12 21.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Судана предоставили права автономии двум мятежным провинциям на юге страны. Такой статус получили Южный Кордофан и Голубой Нил, передает телеканал Sky News – Arabia. 

Решение было принято после того, как правительство подписало мирное соглашение с действующими в этих регионах повстанцами. В то же время в Хартуме настаивают, что автономный статус провинций не навредит единству Судана. Власти этих регионов получат часть доходов от природных ресурсов, а также ряд полномочий.  Эхо Москвы

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