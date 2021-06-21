Две мятежные провинции на юге Судана получили автономию
16:12 21.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Судана предоставили права автономии двум мятежным провинциям на юге страны. Такой статус получили Южный Кордофан и Голубой Нил, передает телеканал Sky News – Arabia.
Решение было принято после того, как правительство подписало мирное соглашение с действующими в этих регионах повстанцами. В то же время в Хартуме настаивают, что автономный статус провинций не навредит единству Судана. Власти этих регионов получат часть доходов от природных ресурсов, а также ряд полномочий. Эхо Москвы
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