Две мятежные провинции на юге Судана получили автономию

16:12 Источник: Эхо Москвы

Власти Судана предоставили права автономии двум мятежным провинциям на юге страны. Такой статус получили Южный Кордофан и Голубой Нил, передает телеканал Sky News – Arabia.

Решение было принято после того, как правительство подписало мирное соглашение с действующими в этих регионах повстанцами. В то же время в Хартуме настаивают, что автономный статус провинций не навредит единству Судана. Власти этих регионов получат часть доходов от природных ресурсов, а также ряд полномочий. Эхо Москвы