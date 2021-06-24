0
0
95
НОВОСТИ

Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России - указ

17:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Соответствующая информация в четверг обнародована на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте соответствующего указа Зеленского.

В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим". Ограничительные меры введены на три года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 24.06.2021
Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов
0
13
17:12 24.06.2021
В РФ обнаружено более 16 тыс. мутаций коронавируса - гендиректор центра "Вектор"
0
86
17:07 24.06.2021
Олег Леонов: в московском транспорте начала работать система оповещения о пропавших без вести
0
82
16:32 24.06.2021
Россия готова поставить С-400 Белоруссии - ФСВТС
0
112
16:15 24.06.2021
ИИ-решения от участников хакатона Сбера помогут оценивать перспективность технологий и научных исследований
0
130
16:12 24.06.2021
Дети и подростки больше подвержены новым штаммам коронавируса - эксперт Минздрава РФ
0
103
16:00 24.06.2021
Рассчитывать, что ЕС пойдет на улучшение отношений с РФ, сегодня не приходится - Чижов
0
177
15:32 24.06.2021
Каждый третий россиянин среднего возраста недоволен своей жизнью - опрос
0
245
15:12 24.06.2021
ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии
0
289
15:00 24.06.2021
Джонсон не считает, что британская сторона лжет о деталях инцидента с эсминцем - агентство
0
289

Возврат к списку