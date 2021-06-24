Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России - указ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Соответствующая информация в четверг обнародована на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте соответствующего указа Зеленского.

В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим". Ограничительные меры введены на три года.