РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
22:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы РФ поднимали истребители и бомбардировщики РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над голландским фрегатом "Эвертсен". Инцидент произошел на следующий день, после того как британский фрегат нарушил границу РФ в Чёрном море.
"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - военном ведомое. Там подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту.
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