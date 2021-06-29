0
0
111
НОВОСТИ

РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов

22:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы РФ поднимали истребители и бомбардировщики РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над голландским фрегатом "Эвертсен". Инцидент произошел на следующий день, после того как британский фрегат нарушил границу РФ в Чёрном море.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - военном ведомое. Там подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 29.06.2021
В Испании одобрили законопроект, позволяющий с 14 лет менять в загсе данные о своем поле
0
35
21:26 29.06.2021
Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков
0
205
20:40 29.06.2021
Посольство США в РФ сможет нанять американцев лишь после решения вопроса с визами - посол
0
200
20:00 29.06.2021
Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода - Гинцбург
0
247
19:40 29.06.2021
"Перекресток" на юго-востоке Москвы опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала
0
275
19:20 29.06.2021
В Индонезии затонуло судно, на борту которого находились более 50 человек
0
260
18:40 29.06.2021
Минобороны Нидерландов обвинило РФ в "имитации атак" на голландский фрегат в Черном море
0
334
18:03 29.06.2021
Вассерман раскритиковал реформу здравоохранения в России
0
362
18:00 29.06.2021
Около 60% жителей Украины считают русский язык иностранным - опрос
0
390
17:37 29.06.2021
Евгений Нифантьев организовал для московских семей исторический квест
0
315

Возврат к списку