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Форум «Экология большого города: проблемы и пути их решения» прошел в столице

14:23 01.07.2021

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Фото Штаба общественной поддержки
партии «Единая Россия»
По инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой, в Москве прошел форум «Экология большого города: проблемы и пути их решения».  Представители общественности,  парламентарии, уполномоченные органов власти, научного сообщества, бизнеса обсуждали ряд вопросов, связанных с реформой отрасли  переработки твердых коммунальных  отходов, сохранения и расширения «зеленых зон» в городах, и необходимости снижения вредных выбросов, оказывающих разрушительное действие на природу и человека.

Домом форуму стал штаб общественной поддержки ЕР. Светлана Разворотнева, выступающая на форуме в роли модератора, рассказав о целом ряде  задач, связанных с окружающей средой, особенно подчеркнула статус Москвы, как одного из самых чистых и зеленых городов мира.  

"Сегодняшний круглый стол – это попытка собрать идеи, в том числе те идеи, которые лягут в основу программы  партии «Единая Россия». Здоровая экология складывается из многих факторов,  и все они зависят от осознанного отношения к окружающей среде. Предложенные нами меры помогут исправить сложную экологическую ситуацию, которая складывается в больших городах и обеспечить здоровое будущее нашим потомкам", - считает общественница.

Участники встречи выступили  за  разработку  новых коммуникационных площадок, которые сделают гораздо прозрачнее сферы экологии и обращения с отходами. С их помощью можно будет  оценить реализацию Национального проекта «Экология» фактически, и принять в ней участие. Так же участниками была обсуждена необходимость введения электронных сервисов и цифровизации отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а также перспективы развития и расширения особо охраняемых «зеленых зон» в городской черте. Предложение модернизировать вредные производства, и, по возможности, в перспективе вывести их из столицы, встретило всеобщую поддержку.

Гость форума, российская фигуристка двукратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мировых соревнований и депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая поблагодарила участников форума «Экология большого города: проблемы и пути их решения»  за их работу,  и предложила объединить усилия для сохранения экологии России.

Она пожелала участникам форума плодотворной работы и реализации намеченных планов, сказав в заключение: "Я благодарю вас за вашу вовлеченность и ваши инициативы в сфере экологии, за общественный контроль, который вы осуществляете, за ваши научные разработки и за ваши усилия в популяризации защиты окружающей среды – это серьезный вклад в здоровое будущее нашего региона и нашей страны".

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