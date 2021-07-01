Московские школьники завоевали две золотые медали на Европейской физической олимпиаде
19:10 01.07.2021
Соревнование проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие 219 ребят из 49 стран. Каждую страну представляла команда из пяти школьников не старше 20 лет и наставник. Участники прошли два этапа – теоретический и экспериментальный.
Соревнования проводятся по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад с 2017 года.
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