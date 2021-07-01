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НОВОСТИ

Московские школьники завоевали две золотые медали на Европейской физической олимпиаде

19:10 01.07.2021

На V Европейской физической олимпиаде сборная России завоевала пять наград. Две золотых медали принесли москвичи Тимур Прядилин и Даниил Житов из школы «Летово». Анжелика Бускина из Подмосковья, Александр Раскатов из Свердловской и Даниил Коблов из Санкт-Петербурга завоевали серебряные награды.
Соревнование проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие 219 ребят из 49 стран. Каждую страну представляла команда из пяти школьников не старше 20 лет и наставник. Участники прошли два этапа – теоретический и экспериментальный.
Соревнования проводятся по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад с 2017 года.

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