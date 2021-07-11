Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200
15:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По просьбе Дмитрия Азарова (губернатор Самарской области - прим. ТАСС) в Тольятти вылетит самолет-амфибия Бе-200 для тушения крупного лесного пожара", - сказано в сообщении.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава Тольятти Николай Ренц, самолет прибудет из Магнитогорска.
В пресс-службе добавили, что на месте продолжают работать более 300 человек. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в ликвидации пожара задействованы свыше 80 спецмашин, вертолет Ми-8 и пожарный корабль.
НОВОСТИ
- 16:10 11.07.2021
- В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ильные ливни, грозы и град
- 15:10 11.07.2021
- Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова
- 14:20 11.07.2021
- Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
- 14:10 11.07.2021
- Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью
- 14:00 11.07.2021
- В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали
- 13:50 11.07.2021
- Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями
- 13:10 11.07.2021
- В ДТП в Турции погибли более 10 мигрантов, 20 пострадали
- 13:00 11.07.2021
- Додон призвал голосовать против конфронтации и внешнего влияния
- 12:50 11.07.2021
- Признание Грецией вакцин РФ и КНР вызвало сожаления в МИДе Франции
- 12:40 11.07.2021
- В Крыму развернули дополнительный коечный фонд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать