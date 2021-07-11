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Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200

15:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет-амфибию Бе-200 привлекут для тушения крупного лесного пожара в городском округе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"По просьбе Дмитрия Азарова (губернатор Самарской области - прим. ТАСС) в Тольятти вылетит самолет-амфибия Бе-200 для тушения крупного лесного пожара", - сказано в сообщении.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Тольятти Николай Ренц, самолет прибудет из Магнитогорска.

В пресс-службе добавили, что на месте продолжают работать более 300 человек. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в ликвидации пожара задействованы свыше 80 спецмашин, вертолет Ми-8 и пожарный корабль.

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