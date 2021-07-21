Китай откроет рынок для компаний из РФ и приветствует поставки российских товаров - посол

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай приветствует увеличение поставок товаров из России на китайской рынок и готов оказывать содействие российским производителям. Об этом заявил в среду посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на пресс- конференции, посвященной 100-летию Коммунистической партии Китая.

Посол выразил уверенность, что в текущем году двустороннее торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР продолжит активно развиваться. "Здесь хотел бы подчеркнуть, что мы с китайской стороны делаем все для того, чтобы активизировать и способствовать рождению сотрудничества в торгово-экономической области между нашими странами. Мы урегулируем все проблемы, мы откроем китайский рынок для российских производителей", - подчеркнул он.

"Мы приветствуем увеличение поставок российских товаров на китайской рынок. И посольство готово оказывать помощь и содействие всем китайским и российским производителям и предпринимателям", - указал дипломат.

Как отметил Чжан Ханьхуэй, торгово-экономическое сотрудничество двух стран стабильно развивается и демонстрирует высокую устойчивость и в условиях пандемии. "Согласно подсчетам китайской стороны, с января по июнь текущего года объем товарооборота составил 63 миллиарда долларов США, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это очень хороший показатель", - проинформировал дипломат.

По его словам, продолжается устойчивое развитие сотрудничества в трансграничной электронной торговле и других современных направлениях. Ожидается, что объем двусторонней торговли между Китаем и Россией снова достигнет рекордных показателей, добавил посол.

"Что касается инвестиционного и проектного сотрудничества, то с января по май текущего года объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в Россию увеличился на 48,3%, стоимость новых подрядных контрактов выросла на 93%", - отметил посол.