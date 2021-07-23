Севморпуть станет «комфортным международным логистическим маршрутом»

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев считает, что к 2030 году Северный морской путь (СМП) должен стать «комфортным международным логистическим маршрутом». При этом сделать это при максимально ответственных подходах к сохранению экологии можно только совместными усилиями. Об этом он сообщил на «Дне Арктики» в Санкт-Петербурге

«В это мероприятие мы хотим вовлечь представителей всех стран, которым это интересно. У нас не существует экономических или политических ограничений. Мы готовы принять всех, кто к этому сотрудничеству готов. Добро пожаловать на борт», – отметил он.

С 2018 года госкорпорация «Росатом» определена единым инфраструктурным оператором СМП в соответствии с планом развития инфраструктуры СМП до 2035 года, утвержденным правительством Российской Федерации. Утвержденный план включает 11 разделов: создание инфраструктуры, строительство флота, подготовка кадров, информационные сервисы, аварийно-спасательные работы и многие другие.

Развитие Севморпути предусматривает три этапа. На первом будут созданы базовые условия для развития инфраструктуры СМП и прибрежных территорий. До 2024 года предполагается ввести в строй ряд гидрографических, лоцмейстерских и спасательных судов, необходимых для обеспечения судоходства на СМП. Кроме того, будут реконструированы ряд объектов в портах Певек и Сабетта, а также аэропортовые комплексы на Чукотке, в Якутии и в Ненецком автономном округе. Основная цель на этот период – достигнуть показатель по грузообороту в 80 млн т в год и довести суммарную мощность морских портов СМП до 83 млн т.

На втором этапе, до 2030 года, на основе проектов предыдущего этапа планируется организовать круглогодичное судоходство на всей акватории, обеспечивая базовые потребности потребителей транспортных услуг. Ожидается, что к 2030 году грузопоток достигнет 110 млн т, а мощность портов – 115 млн т. Также на этом этапе должно завершиться сооружение головного ледокола проекта 10510 «Лидер» и серии из 5 ледоколов проекта 22220.

На третьем этапе, к 2035 году, СМП должен стать конкурентоспособным международным и национальным транспортным коридором, обеспечивающим самые современные транспортно-логистические услуги. За этот срок предполагается завершить строительство еще одного ледокола проекта 10510. По расчетам, к 2035 году грузопоток увеличится до 160 млн т. Кроме того, возможно, потребуется создание дополнительных объектов инфраструктуры, если такая необходимость будет выявлена в ходе эксплуатации маршрута.

Как отмечают в госкорпорации «Росатом», приглашение к участию в «Дне Арктике» в очном или онлайн-формате приняли представители Индии, Исландии, Сингапура, Кореи, Норвегии, Германии, Швеции, Франции, Финляндии, Китая и Японии.