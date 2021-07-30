0
0
88
НОВОСТИ

Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на негативные высказывания

14:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль советует российским спортсменам, выступающим сейчас на Олимпийских играх в Токио, получать медали и не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно - золотые. И не обращать внимания на это все", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 30.07.2021
Один рабочий умер после получения химических ожогов на ростовском предприятии - источник
0
41
15:00 30.07.2021
Двигатели модуля "Наука" включались из-за кратковременного сбоя программного обеспечения
0
67
14:22 30.07.2021
Сбер провел SberTalk в рамках KazanSummit 2021
0
121
14:12 30.07.2021
Запад думает над применением военной силы для смены власти в Белоруссии - глава КГБ страны
0
168
14:05 30.07.2021
Модуль «Наука» откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите - уверен Роман Романенко
0
147
14:00 30.07.2021
В ВВС Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве
0
165
13:50 30.07.2021
Российские ученые научили лекарства бить по болевым точкам, считает Александр Мажуга
0
152
13:32 30.07.2021
Уровень одобрения ипотеки в РФ сократился до минимума за четыре года
0
172
13:20 30.07.2021
В Японии на фоне Олимпиады третий день подряд обновлен суточный максимум заражений - ТВ
0
184
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
205

Возврат к списку