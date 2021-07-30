Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на негативные высказывания

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль советует российским спортсменам, выступающим сейчас на Олимпийских играх в Токио, получать медали и не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно - золотые. И не обращать внимания на это все", - сказал он.