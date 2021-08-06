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Гнесинка не готова перейти на гибридное обучение

13:19 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия музыки (РАМ) им. Гнесиных не сможет отделить не вакцинированных от коронавируса студентов от тех, кто сделал прививку. Об этом сообщил в пятницу журналистам ректор вуза Александр Рыжинский.

"Предложение относительно гибридного обучения где-то может существовать, когда мы, например, часть студентов, которые не привиты, оставляем дистанционно, а с остальными работаем очно. Но у нас встанет работа хоров, оркестров, оперных студий. Мы не можем здесь проводить сегрегацию: не дай бог, не выйдет один тубист или гобоист - и оркестровой репетиции уже нет", - сказал он.

Однако вуз намерен "провести работу" в вопросе вакцинации от коронавируса с теми, кто заселяется в общежитие. "Это будет такой добровольно-принудительный акт, другого [выбора] у нас не остается", - добавил ректор.

При этом Рыжинский подчеркнул, что в целом у вуза нет возможности принудить студентов вакцинироваться. "Мы не состоим со студентами в трудовых отношениях", - пояснил он.

По словам ректора, около 60% сотрудников Гнесинки уже вакцинированы.

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