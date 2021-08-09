Приказы пресекать протесты после выборов Лукашенко отдавал лично

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что лично отдавал все команды по наведению порядка во время протестных акций после президентских выборов в стране.

"Все команды я отдавал. Не ищите виновных, я отдавал. Поставить всех на место, без стрельбы", - сказал он на встрече с журналистами и представителями общественности.