Два ядерных хранилища в Томской области окончательно законсервированы

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервация открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов - бассейнов Б-1 и Б-25 на Сибирском химическом комбинате (АО "СХК, г. Северск, Томская обл.) - окончательно завершена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе топливной компании Росатома "ТВЭЛ".



"Реализация проектов по консервации бассейнов Б-1 и Б-25 выполнялась в течение 10 лет в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года", - говорится в сообщении. Для создания барьеров на хранилища было уложено 746 тыс. куб. м грунта, 64 тыс. куб. м щебня и 85 тыс. куб м глины. Уникальная технология, по которой строились барьеры, надежно предотвращает утечку радионуклидов, отметили в пресс-службе.



Консервация обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы, созданы барьеры безопасности из природных материалов.



