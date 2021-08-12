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Два ядерных хранилища в Томской области окончательно законсервированы

14:10 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервация открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов - бассейнов Б-1 и Б-25 на Сибирском химическом комбинате (АО "СХК, г. Северск, Томская обл.) - окончательно завершена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

"Реализация проектов по консервации бассейнов Б-1 и Б-25 выполнялась в течение 10 лет в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года", - говорится в сообщении. Для создания барьеров на хранилища было уложено 746 тыс. куб. м грунта, 64 тыс. куб. м щебня и 85 тыс. куб м глины. Уникальная технология, по которой строились барьеры, надежно предотвращает утечку радионуклидов, отметили в пресс-службе.

Консервация обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы, созданы барьеры безопасности из природных материалов.

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