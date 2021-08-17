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Искусственный интеллект Сбера одобрил кредиты бизнесу на сумму более 620 млрд рублей

15:30 17.08.2021

Количество оборотных кредитов Сбера для бизнеса, одобряемых онлайн в течение семи минут, в течение 2021 года составило более четырёх тысяч, комплексный кейс по договорам, заключенным с начала действия продукта, достиг 621 млрд рублей, кредитный портфель по состоянию на 1 августа 2021 года составил 340 млрд рублей.

Такие возможности предоставляются технологиями искусственного интеллекта, благодаря анализу по состоянию счета, транзакциям и дополнительным данным, нейронная сеть понимает, когда у клиента возникает потребность в финансировании, и превентивно предлагает ему необходимую сумму.

По словам Сергея Бессонова, вице-президента, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка “Запуск ʺОнлайн-кредитованияʺ произвёл настоящую революцию на рынке пополнения оборотных средств юрлиц, сократив срок рассмотрения заявок в несколько тысяч раз — с 2–3 недель до семи минут. Первую версию сервиса мы запустили ещё в 2018 году — с тех пор мы постоянно расширяли количество доступных предложений и совершенствовали технологию. Сейчас в рамках сервиса ʺОнлайн-кредитованиеʺ клиентам доступно более 13,5 тысячи одобренных предложений о финансировании, которые включают в себя залоговое кредитование, кредитование под госзаказы, кредиты индивидуальным предпринимателям, льготное кредитование по программам Минэкономразвития и льготное кредитование агропроизводителей по программам Министерства сельского хозяйства”.

Оформить заявку на онлайн-кредит можно в мобильном приложении СберБизнес, максимальный размер запрашиваемой суммы неограниченный и зависит только от оценки клиента банком.

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