Более 80% украинцев считают, что Зеленский зависим от иностранного влияния - опрос
22:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство украинцев уверены, что президент страны Владимир Зеленский в своих решениях и действиях полностью или частично зависим от иностранных государств и международных организаций. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса украинского центра "Социальный мониторинг".
"42% респондентов считают, что Зеленский полностью зависим, а 40,6% - что лишь частично", - уточняю авторы исследования. Еще большее суммарное число респондентов - 85,4% - считают, что вся действующая украинская власть полностью или частично зависима от внешнего влияния. Кроме того, 51,3% опрошенных указали, что власти не могут обеспечить безопасность гражданам Украины.
Опрос проходил со 2 по 11 августа на всей территории страны, за исключением неподконтрольных Киеву. Всего опрошено 3 012 респондентов.
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