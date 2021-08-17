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Более 80% украинцев считают, что Зеленский зависим от иностранного влияния - опрос

22:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство украинцев уверены, что президент страны Владимир Зеленский в своих решениях и действиях полностью или частично зависим от иностранных государств и международных организаций. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса украинского центра "Социальный мониторинг".

"42% респондентов считают, что Зеленский полностью зависим, а 40,6% - что лишь частично", - уточняю авторы исследования. Еще большее суммарное число респондентов - 85,4% - считают, что вся действующая украинская власть полностью или частично зависима от внешнего влияния. Кроме того, 51,3% опрошенных указали, что власти не могут обеспечить безопасность гражданам Украины.

Опрос проходил со 2 по 11 августа на всей территории страны, за исключением неподконтрольных Киеву. Всего опрошено 3 012 респондентов.

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