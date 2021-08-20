Меркель считает приговор Навальному "неприемлемым"

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "считает неприемлемым" приговор блогеру Алексею Навальному, и полагает, что его надо освободить. С таким заявлением она выступила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По словам Меркель, существует "очень угнетающая ситуация вокруг Алексея Навального". Приговор "вынесен ему на основе решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным", - отметила она. "Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", - добавила Меркель.