Меркель считает приговор Навальному "неприемлемым"
18:15 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "считает неприемлемым" приговор блогеру Алексею Навальному, и полагает, что его надо освободить. С таким заявлением она выступила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
По словам Меркель, существует "очень угнетающая ситуация вокруг Алексея Навального". Приговор "вынесен ему на основе решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным", - отметила она. "Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", - добавила Меркель.
НОВОСТИ
- 19:20 20.08.2021
- После захвата Афганистана талибами ИГ может стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава MI5
- 19:00 20.08.2021
- Путин рассказал, что будет означать принятие закона о переходном периоде в Донбассе
- 18:55 20.08.2021
- Для транзита газа через Украину России нужно знать, сколько газа готова купить Европа- Путин
- 18:50 20.08.2021
- Генсек НАТО намерен устроить расследование того, что не так пошло в Афганистане
- 18:45 20.08.2021
- Афганистан стал главной темой переговоров Путина и Меркель
- 18:40 20.08.2021
- Президент РФ сказал, сколько осталось проложить труб "Северного потока 2"
- 18:39 20.08.2021
- Китай уверенно движется к освоению космического пространства - Романенко
- 18:32 20.08.2021
- Путин про Навального: Он осужден не за свою политическую деятельность...
- 18:30 20.08.2021
- Операцию США в Афганистане назвать успешной, конечно, нельзя - Путин
- 18:25 20.08.2021
- Телеканал "Дождь" попал в реестр иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать