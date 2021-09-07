Путин сейчас в компании Шойгу отдыхает в Сибири - Песков
14:12 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин находится на отдыхе в одном из регионов Сибири в компании главы Минобороны Сергея Шойгу, он вернется в Москву в среду вечером. Об этом рассказал журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Скоро будет в Москве, мы вам сообщим", - сказал представитель Кремля.
Песков не стал уточнять конкретное место отдыха президента, но подтвердил, что тот находится в компании Шойгу. "Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - пояснил он в ответ на просьбу рассказать, как Путин проводит время в Сибири.
Пресс-секретарь главы государства заверил, что Кремль опубликует фото и видео отдыха, "когда они появятся". Ожидается, что президент вернется в Москву к концу завтрашнего дня.
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