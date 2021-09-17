МАГАТЭ должно контролировать строительство Австралией атомных подлодок - постпред РФ
15:12 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство Австралией подлодок с ядерными силовыми установками должно проходить под пристальным наблюдением со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов, комментируя ситуацию вокруг создания партнерства AUKUS.
"Выскажу свое соображение, которое заключается в том, что все это должно проходить под пристальным присмотром МАГАТЭ с его инспекционным механизмом, - сказал он. - Во- вторых, обязательно должны быть соблюдены и Договор о нераспространении, и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. И последнее - это необходимый уровень транспарентности".
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