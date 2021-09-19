В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников дистанционного голосования

11:44

В эфире телеканала «Москва 24» провели второй розыгрыш подарков в рамках стимулирующей избирателей программы «Миллион призов». В прямом эфире были определены пять человек, которые выиграли по однокомнатной квартире. Кроме того, разыграны были 25 автомобилей, обладателями которых стали участники с кодами: 3275-9459-37, 7916-8736-84, 8644-5282-65, 3869-9024-74, 2329-8512-13, 2161-1283-67, 0671-2537-08, 1632-8806-61, 0076-9725-66, 7866-3406-37, 9890-1936-09, 3199-1283-31, 3672-7471-86, 0774-0591-98, 5223-9549-99, 1126-9447-73, 3531-1622-97, 7212-6199-35, 7606-2500-46, 6236-3028-18, 8849-3987-62, 6432-9743-39, 9820-8254-92, 3297-0615-54, 0955-2563-45.

Победители после 12:00 каждого дня розыгрыша получают SMS-сообщение с номера DIT_MOS, в котором их уведомляют о призе, который был выигран, и о важности до 30 сентября активировать выигрышный уникальный код на сайте программы ag-vmeste.ru для получения приза. Также результаты розыгрыша можно узнать самостоятельно с 10:00-12:00, 18, 19 и 20 сентября, авторизовавшись на сайте ag-vmeste.ru с помощью своей учетной записи mos.ru. Пользователю нужно будет ввести свой уникальный код участника из SMS-сообщения в специальном окне.

Первый розыгрыш состоялся 18 сентября, в нем участвовали те, кто голосовал 17 сентября. Напомним, всего среди участников онлайн-голосования в Москве разыграют 21 квартиру и 100 автомобилей. Москвичи могут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов, приравненных к рублю, которые можно будет обменять на промокоды партнеров акции до 31 декабря этого года и воспользоваться ими, оплатив товары и услуги до 1 апреля 2022 года.