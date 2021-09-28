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Извержение вулкана на Канарах уничтожило уже порядка 600 зданий

17:12 28.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий. Согласно данным космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus, на острове Пальма лава покрыла уже 258 гектаров.

Отмечается, что пострадал 21 км дорог.

К настоящему моменту эвакуированы около 6 тыс. жителей, чьи дома оказались под угрозой.

Извержение началось в воскресенье днём. После нескольких часов передышки в понедельник утром вулкан начал вновь выбрасывать лаву.  Говорит Москва

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