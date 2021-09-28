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НОВОСТИ

Экс-глава "Штабов Навального" Леонид Волков объявлен в розыск - МВД РФ

17:37 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший руководитель организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леонид Волков объявлен в розыск после возбуждения в его отношении уголовных дел. Это следует из данных базы МВД РФ о разыскиваемых лицах.

"Волков Леонид, 10.11.1980 года рождения, уроженец Екатеринбурга, объявлен в розыск по статье УК", - говорится в базе. Детали не уточняются.

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