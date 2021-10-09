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Париж проведет конференцию с целью запрета смертной казни повсюду - Макрон

19:00 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция проведет в первой половине 2022 года международную конференцию с целью повсеместного запрета смертной казни. Об этом заявил в субботу президент Эмманюэль Макрон, выступая по случаю 40-летия со дня отмены смертной казни в республике.

"В рамках председательства Франции в ЕС мы проведем вместе с неправительственными организациями в Париже конференцию, чтобы убедить власти тех государств, где еще применяется смертная казнь, отказаться от этого позорного акта", - сказал он. Республика будет председательствовать в ЕС с января по июнь 2022 года.

Как сообщил Макрон, "вместе с партнерами по Евросоюзу Париж на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН внесет проект резолюции с требованием, чтобы каждое государство, не отменившее смертную казнь, предоставляло в ООН сведения о количестве вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговоров".

Франция сорок лет назад стала 35-й страной мира, отменившей смертную казнь. Это решение, принятое парламентом, утвердил президент Франсуа Миттеран 9 октября 1981 года.

Как уточнил Макрон, в настоящее время 106 государств полностью запретили смертную казнь, а еще 50 стран соблюдают введенный де-юре или де-факто мораторий на ее исполнение. По словам президента, "в минувшем году в 33 странах было исполнено 483 смертных приговора". По мнению главы государства, эти данные занижены. Франция, заверил он, "продолжит борьбу против смертной казни".

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