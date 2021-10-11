В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию отдельных групп населения

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещение фитнес- центров, кинотеатров, библиотек, музеев и т. д. станет возможным в Новгородской области только по QR-коду. Также вводится дополнительная вакцинация для отдельных групп населения, сообщил в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музей, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - сообщил Никитин.

Обязательная вакцинация вводится для отдельных групп населения, в том числе сотрудников сфер здравоохранении, образования и услуг. "Сегодня будет подготовлено постановление главного санитарного врача по Новгородской области о проведении обязательной вакцинации для отдельных групп населения: общественное питание, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, соцзащита и образование, и предоставление персональных услуг. <...> Постановление вступит в силу с завтрашнего дня", - сказал губернатор.