Большинство российских регионов «выздоровели» после COVID-19
15:05 14.10.2021
Исходя из данных отчета SberCIB Investment Research, представленных на III Российском Исламском экономическом форуме, в большинстве российских регионов экономическая активность вернулась к допандемийному уровню.
В первом полугодии в 63 регионах из 85 превышен показатель выпуска в базовых отраслях по сравнению с тем же периодом 2019 года, причем в 22 регионах ключевую роль в восстановлении сыграла обрабатывающая промышленность, в 16 — строительство, в 13 (в том числе в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Воронежской областях и других) — торговля.
Как рассказал главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский, «По результатам двух последних лет самым быстрорастущим субъектом РФ стала Чечня. Экономика региона выросла преимущественно за счёт строительной отрасли. Сейчас в республике уже завершено возведение ТРЦ "Грозный молл" — прозрачного здания кристаллической формы в виде звезды. Ещё одна крупная стройка — самая высокая в Европе башня "Ахмат Тауэр", для которой уже заложены сваи. Также в Чечне в апреле этого года отмечен колоссальный рост экспорта оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов, который принес региону 324 млн долларов».
Отмечается, что во всех регионах подъем обрабатывающей промышленности на прямую связан с увеличением экспорта. Так в Ямало-Ненецком автономном округе основой экономического роста стала добыча газа в условиях увеличения спроса на голубое топливо в Европе, в Москве сыграли ведущую роль фармацевтика и пищевая отрасль, которые поддержали экономику столицы в сложный период пандемии. Для Северного Кавказа и Севастополя таким движком стало строительство.
В топ-5 регионов, выросших в 2020 – 2021 гг. вошли:
1. Чеченская республика
2. Тульская область
3. г. Москва
4. Республика Ингушетия
5. Тюменская область без автономных округов
Как правило, в регионах экономическая активность измеряется показателями валового регионального продукта (ВРП), публикуемого Росстатом, но в силу того, что подобная статистика выводится только раз в год, экономисты SberCIB рассчитали выпуск в базовых отраслях, который публикуется в целом по России, отдельно для регионов. К ним относятся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, жилищно-коммунальные услуги, торговля и строительство.
НОВОСТИ
- 15:32 14.10.2021
- Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак
- 15:12 14.10.2021
- Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в РФ
- 15:00 14.10.2021
- Польша выдала России гражданина, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы
- 14:32 14.10.2021
- Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта
- 14:12 14.10.2021
- Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается - Песков
- 14:00 14.10.2021
- Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны
- 13:32 14.10.2021
- Саудовская Аравия предлагает создать аналог ОПЕК+ на рынках газа и угля
- 13:20 14.10.2021
- Заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер - Мурашко
- 13:05 14.10.2021
- Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
- 13:00 14.10.2021
- В Японии отказались предоставить статус беженца гражданину РФ, приплывшему с Кунашира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать