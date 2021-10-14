Большинство российских регионов «выздоровели» после COVID-19

15:05

Исходя из данных отчета SberCIB Investment Research, представленных на III Российском Исламском экономическом форуме, в большинстве российских регионов экономическая активность вернулась к допандемийному уровню.

В первом полугодии в 63 регионах из 85 превышен показатель выпуска в базовых отраслях по сравнению с тем же периодом 2019 года, причем в 22 регионах ключевую роль в восстановлении сыграла обрабатывающая промышленность, в 16 — строительство, в 13 (в том числе в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Воронежской областях и других) — торговля.

Как рассказал главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский, «По результатам двух последних лет самым быстрорастущим субъектом РФ стала Чечня. Экономика региона выросла преимущественно за счёт строительной отрасли. Сейчас в республике уже завершено возведение ТРЦ "Грозный молл" — прозрачного здания кристаллической формы в виде звезды. Ещё одна крупная стройка — самая высокая в Европе башня "Ахмат Тауэр", для которой уже заложены сваи. Также в Чечне в апреле этого года отмечен колоссальный рост экспорта оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов, который принес региону 324 млн долларов».

Отмечается, что во всех регионах подъем обрабатывающей промышленности на прямую связан с увеличением экспорта. Так в Ямало-Ненецком автономном округе основой экономического роста стала добыча газа в условиях увеличения спроса на голубое топливо в Европе, в Москве сыграли ведущую роль фармацевтика и пищевая отрасль, которые поддержали экономику столицы в сложный период пандемии. Для Северного Кавказа и Севастополя таким движком стало строительство.

В топ-5 регионов, выросших в 2020 – 2021 гг. вошли:

1. Чеченская республика

2. Тульская область

3. г. Москва

4. Республика Ингушетия

5. Тюменская область без автономных округов

Как правило, в регионах экономическая активность измеряется показателями валового регионального продукта (ВРП), публикуемого Росстатом, но в силу того, что подобная статистика выводится только раз в год, экономисты SberCIB рассчитали выпуск в базовых отраслях, который публикуется в целом по России, отдельно для регионов. К ним относятся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, жилищно-коммунальные услуги, торговля и строительство.