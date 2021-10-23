Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в результате авиаудара США в Сирии - Пентагон
09:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США в пятницу нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, был ликвидирован один из главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС.
"При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар. У нас нет информации о гибели мирных жителей в результате удара, который был нанесен с помощью [беспилотного] летательного аппарата MQ-9", - отмечается в документе.
"Аль-Каида" по-прежнему представляет опасность для Америки и наших союзников. "Аль-Каида" использует Сирию в качестве убежища, чтобы восстановиться, координировать действия со своими ячейками, а также для планирования операций за пределами страны", - сообщили в СЕНТКОМ. Военные США констатировали, что ликвидация одного из главарей "затруднит для террористической группировки планирование и осуществление терактов".
В заявлении подчеркивается, что американская сторона продолжит наносить удары по боевикам "Аль-Каиды" и других террористических группировок, которые намереваются причинить вред США.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль- Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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