Из-за сильного загрязнения воздуха в Пекине объявлен повышенный уровень опасности

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти китайской столицы объявили повышенный (желтый) уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением воздуха. Об этом сообщило в четверг пекинское метеорологическое управление.



Как следует из распространенного заявления, в ближайшие несколько дней местные строительные компании должны прекратить проведение работ на открытом воздухе. На крупных автомагистралях предписано в сутки как минимум на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части. Предприятиям, являющимся источником загрязнения, следует ограничить использование производственного оборудования.



Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.



