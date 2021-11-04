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Из-за сильного загрязнения воздуха в Пекине объявлен повышенный уровень опасности

13:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти китайской столицы объявили повышенный (желтый) уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением воздуха. Об этом сообщило в четверг пекинское метеорологическое управление.

Как следует из распространенного заявления, в ближайшие несколько дней местные строительные компании должны прекратить проведение работ на открытом воздухе. На крупных автомагистралях предписано в сутки как минимум на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части. Предприятиям, являющимся источником загрязнения, следует ограничить использование производственного оборудования.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.

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