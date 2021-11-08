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Глава Югры сделала шесть раз прививку от ковида "Спутником V" в рамках эксперимента

14:12 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Ханты- Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сделала шесть прививок "Спутником V" от коронавирусной инфекции. В ходе встречи с депутатами города Урай она отметила, что участвует в эксперименте.

В октябре 2021 года Комарова переболела коронавирусом. Две недели она находилась на самоизоляции и продолжала работать. О своей вакцинации от коронавируса глава Югры сообщила в марте 2021 года.

"Я не являюсь профессионалом и в то же время обязана как должностное лицо создать условия для выполнения соответствующих решений [о вакцинации], я этим руководствуюсь и обеспечиваю. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть.<...> Эти данные будут использоваться в результатах исследований", - сообщила Комарова, отвечая на вопрос, что делать с большим количеством не желающих прививаться.

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