Сбер предлагает скидку 50% на ставки по кредитам бизнесу и другие специальные акции к 180-летию банка
16:10 10.11.2021
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам и устраивает самые выгодные дни в году. Подарки ждут и корпоративных клиентов в рамках «Зеленой недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября, это специальные предложения, акции и скидки на самые интересные услуги и продукты от экосистемы Сбера и её партнёров.
Малому бизнесу Сбербанк предлагает скидку в размере 50% от ставки по кредиту на первые 180 дней обслуживания займа, а. при размещении средств на депозитах для юрлиц «Классический» и «Классический Онлайн» ставка по вкладу повышается на 18%. Спецусловия действуют при оформлении кредита или вклада в период с 11 по 17 ноября.
Также новые клиенты с 11 до 19 ноября смогут подключить расчетно-кассовое обслуживание и пакет услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного.
Эти и другие предложения Сбера для юридических лиц будут действительны с 11 по 17 ноября. В них кроме скидок по кредитам входит пользование сервисами экосистемы, кэшбеки на покупки при оплате любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса и многое другое. Подробности акции «Самая выгодная неделя для бизнеса» можно узнать на сайте банка.
«Каждый год в свой день рождения Сбербанк устраивает грандиозный праздник для клиентов и дарит им подарки в виде очень выгодных предложений. В этом году мы особое внимание уделили клиентам-юрлицам и предлагаем им приятные, полезные и, главное, выгодные подарки — специальные условия как по банковским продуктам, так и по нефинансовым сервисам, которые помогут предпринимателям развивать своё дело с экономией», отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.
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