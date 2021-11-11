ООН не финансирует протесты в Белоруссии или где-то еще - офис генсека

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или в какой-либо другой стране. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.



"В осуществлении своих программ ООН тесно сотрудничает с белорусским правительством и партнерами в сфере гражданского общества. ООН не занимается финансированием протестов ни в Белоруссии, ни где-либо еще. ООН работает со всеми странами для достижения целей устойчивого развития и по вопросам уважения к правам человека", - сказал он.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился содержащимися в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша обвинениями в адрес Белоруссии в том, что власти республики якобы преследуют своих граждан за сотрудничество с правозащитными организациями ООН. Как отметил министр, речь идет о том, что средства добровольного взноса РФ во всемирную организацию, выделенные на осуществление различных правозащитных проектов в Белоруссии, были переведены адвокатам, защищавшим лиц, которые обвинялись в участии в незаконных демонстрациях и протестах. Лавров добавил, что Россия в ближайшие дни ожидает четкой реакции на эту ситуацию со стороны секретариата и генсека ООН.



