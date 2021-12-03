Андрей Бабиш сообщил, что избежал покушения
11:00 03.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш избежал покушения. У себя в Facebook’е он пишет, что в среду в здание правительства пытался проникнуть противник жестких мер по коронавирусу, который хотел напасть на него.
Злоумышленник был вооружен кинжалом и пистолетом. Полиция его обезвредила на входе. Бабиш сопроводил свое сообщение фотографией оружия, отобранного у подозреваемого.
Полиция планирует сегодня предоставить дополнительную информацию об инциденте. Эхо Москвы
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