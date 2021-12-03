Андрей Бабиш сообщил, что избежал покушения

11:00 Источник: Эхо Москвы

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш избежал покушения. У себя в Facebook’е он пишет, что в среду в здание правительства пытался проникнуть противник жестких мер по коронавирусу, который хотел напасть на него.

Злоумышленник был вооружен кинжалом и пистолетом. Полиция его обезвредила на входе. Бабиш сопроводил свое сообщение фотографией оружия, отобранного у подозреваемого.

Полиция планирует сегодня предоставить дополнительную информацию об инциденте. Эхо Москвы