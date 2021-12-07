Украина просит у США часть вооружений, предназначавшихся до этого Афганистану - СМИ
10:00 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины просят США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану до прихода там к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники журнал "Форин полиси".
Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял. Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по сведениям "Форин полиси", Киев хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы. Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании на Украине.
В свою очередь вашингтонская администрация, по данным журнала, рассматривает ряд шагов по укреплению украинских ВС, однако большинство из них не соответствуют запросу Резникова. Так, Госдеп и Пентагон ведут переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву большего количества противотанковых средств. Вашингтон также изучает возможность отправки на Украину военных советников. Помимо этого, США рассматривают другие варианты воздействия в случае якобы возможного "вторжения" РФ на Украину, в том числе экономические санкции, возможность введения которых США обсуждают с союзниками.
При этом "Форин полиси" обращает внимание на то, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда в целом в последнее время пытаются сосредоточить внимание на "растущей угрозе со стороны Китая" и стремятся избегать шагов, которые могут "спровоцировать Москву", чтобы Россия не была в этой ситуации "отвлекающим фактором".
НОВОСТИ
- 11:32 07.12.2021
- Украине не нужны военные Канады или США для защиты от РФ - министр обороны
- 11:20 07.12.2021
- В Ярославской области задержан подросток-анархист, планировавший резонансные акции - ФСБ
- 11:05 07.12.2021
- Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду - МИД
- 11:03 07.12.2021
- Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс
- 11:00 07.12.2021
- Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке" - Песков
- 10:32 07.12.2021
- Илон Маск считает, что экономика КНР может превысить американскую в два-три раза
- 10:20 07.12.2021
- Доходы среднего чиновника втрое превышают доходы среднего россиянина - исследование
- 10:05 07.12.2021
- Новая Зеландия вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Китай
- 09:32 07.12.2021
- Штамм «Омикрон» может оказаться живой вакциной - вирусолог
- 09:20 07.12.2021
- Право НАТО на расширение в Госдепе объяснили политикой «открытых дверей»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать