Цены на стройматериалы в России за год выросли почти на четверть

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость строительных материалов в России в ноябре 2021 года выросла на 24,6% по сравнению с ноябрем 2020 года, следует из данных Росстата.

В целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.