Цены на стройматериалы в России за год выросли почти на четверть
21:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость строительных материалов в России в ноябре 2021 года выросла на 24,6% по сравнению с ноябрем 2020 года, следует из данных Росстата.
В целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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