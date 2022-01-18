Президент Словакии посчитала "неподходящей" поездку генпрокурора страны в РФ
21:20 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Словакии Зузана Чапутова считает "неподходящей" поездку генерального прокурора республики Мароша Жилинки в Москву, где он с 11 по 13 января принимал участие в празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России. Слова главы государства привело во вторник Словацкое радио.
"Поездку генерального прокурора в России считаю неподходящей, так как там он также встречался с включенным в санкционный список Евросоюза", - отметила Чапутова.
В санкционный список ЕС включен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, с которым провел переговоры Жилинка. Его за поездку в Москву ранее раскритиковал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
13 января Жилинка по возвращении из Москвы отверг в "Фейсбуке" "черно-белое видение мира" и высказался за развитие контактов между государственными ведомствами по надзору за соблюдением законов. "Отвергаю черно-белое видение мира. Считаю личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными для достижения [нашей] общей цели, которой является защита верховенства закона также в глобальном масштабе", - подчеркнул генпрокурор Словакии.
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