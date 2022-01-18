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США готовят санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине" - WSJ

22:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют ввести финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине", сообщила во вторник газета "Уолл- стрит джорнэл со ссылкой на американских чиновников.

По ее сведениям, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию. Ожидается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.

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