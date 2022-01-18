Радикальные бандформирования планируют теракты в сирийских портах Тартус и Латакия - МО РФ
22:40 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в сирийских портах Тартус и Латакия. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия", - сказал он.
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