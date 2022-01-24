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Госдума меняет график работы на ближайшие месяцы из-за эпидситуации

20:00 24.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума меняет график работы на ближайшие два месяца из-за эпидситуации. Число пленарных заседаний сократится, а длительность работы депутатов в регионах увеличится, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Мы меняем график на ближайшие два месяца нашей работы. Будет два заседания в неделю вместо трёх. Две недели Дума заседает, потом две недели работа депутатов в округах», — заявил Жуков.

По его словам, такого графика работы Госдума будет придерживаться в январе, феврале и, возможно, в марте.  Говорит Москва

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