ВС смягчил наказание Хасис по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

15:12

Верховный суд России в четверг признал законным приговор по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, смягчив при этом наказание соучастнице убийства Евгении Хасис наказание на 1 год, передает корр. ТАСС.

"В ходатайстве стороны защиты о направлении дела на новое рассмотрение отказать. Смягчить наказание подсудимой Хасис на один год, а всего до 17 лет колонии", - огласил решение судья.