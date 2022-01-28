В Киргизии из приграничных с Таджикистаном сел эвакуированы более 24 тыс. жителей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киргизии эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского МЧС.

"Граждане, эвакуированные из конфликтной зоны, размещаются во временных убежищах и у родственников. Всего эвакуировано 24 237 человек. Граждане, переселенные во временные приюты, обеспечиваются продуктами питания и другими предметами первой необходимости" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о порядка 1,5 тыс. эвакуированных.